Заммэра Ракова: 31 декабря в столице будет создано 50 новых семей
В последний день 2024 года в Москве решили пожениться 50 пар. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
По её словам, бракосочетание в канун Нового года — это символ начала нового периода в жизни.
«Для молодоженов будут доступны самые популярные Дворцы бракосочетания №1 и №4. В столице мы всегда стремимся сделать один из главных моментов в жизни москвичей незабываемым. Каждая церемония, в канун Нового года будет оформлена с особым вниманием к деталям», - отметила заместитель мэра.
Она также рассказала, что дворцы бракосочетания традиционно в эти дни украсят новогодними композициями, в том числе в рамках проекта «Зима в Москве».
Всего в настоящее время в столице для проведения торжественных церемоний бракосочетания доступно более 50 площадок, в том числе дворцы, музеи и станции метро. Помочь молодоженам подобрать подходящую площадку призван сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru, где с помощью фильтров можно задать необходимые параметры, в том числе стиль интерьера и другие особенности.
Подать заявление на регистрацию брака в Москве можно на портале государственных услуг или на mos.ru, а также во дворцах бракосочетания.
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