Заммэр Ракова рассказала о самых востребованных специалистах в Москве

Московский кадровый центр «Профессии будущего» сообщил, что чаще всего столичные соискатели интересуются вакансиями в сферах торговли, сервисной индустрии, транспортной и промышленной отрасли, а также ИТ-сектора. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить ее в центре всего за 3,5 месяца. Город внедряет инновационные решения в области подбора персонала и активно предлагает образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации», — пояснила она.

По словам Раковой, в агрегированной базе вакансий столичного кадрового центра «Профессии будущего» представлено порядка 500 тысяч предложений из всех экономических отраслей, 60% из них – по наиболее интересным для горожан направлениям.

При этом более 112 тысяч представленных вакансий доступно в сфере оптовой и розничной торговли. Наиболее востребованы менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, специалисты по работе с маркетплейсами и мерчендайзеры.

Второе место по распространенности занимает сфера услуг, в которой представлено свыше 53 тысяч предложений. Кандидатам доступны позиции администратора, например, в стоматологической клинике, салоне красоты или ресторане. Востребованными являются и повара, официанты, бариста.

Активное развитие промышленности в Москве также обеспечивает жителей рабочими местами. Отрасль на данный момент предлагает более 45 тысяч актуальных вакансий. Наиболее востребованными являются сварщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарь, оператор станков с ЧПУ. При этом зарплаты по большинству рабочих специальностей составляют 200 тысяч рублей.

В сфере транспорта и логистики доступно более 41 тысячи предложений. В Москве сохраняется повышенный спрос на курьеров и специалистов по организации перевозок. В сфере информационных технологий соискателям предлагается более 40 тысяч вакансий. Востребованными на рынке сегодня являются программисты, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности.

Помимо прочего, большое количество предложений доступно в финансовом секторе, строительной индустрии, в сферах здравоохранения, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, в отрасли гостеприимства и креативной индустрии.

