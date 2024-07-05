Заммэр Ракова анонсировала фестиваль в Московском дворце пионеров в честь Дня семьи
Одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности в столице станет Московский дворец пионеров, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в концертном зале пройдет фестиваль «Смешанная смена».
«Выбор места символичен: за годы своей деятельности дворец стал олицетворением эпохи для нескольких поколений, и сегодня он продолжает быть любимым местом детей и взрослых. Гостей ждут мастер-классы, семейные пикники, спортивные состязания и выступление любимых артистов», — пояснила Ракова.
Хедлайнерами фестиваля станут группы UMA2RMAN и PIZZA. Музыкальный концерт состоится на центральной площади парадов.
Гостям праздника также будет доступен лекторий: эксперты расскажут о здоровом образе жизни, психологии и педагогическом подходе к детям. Юные участники праздника встретятся с космонавтом Сергеем Корсаковым.
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