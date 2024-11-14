Зал «Зарядье» запустил проект с программами для семейной аудитории

Более 10 спектаклей, концертов, музыкальных сказок и других мероприятий для детей проходят ежемесячно в зале «Зарядье». Как сообщает пресс-служба столичного правительства об этом заявил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

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По его словам, концертные программы для семейной аудитории объединил новый проект «Зал «Зарядье» – детям».

Он указал, что многие из постановок, которые адаптированы специально для юных слушателей, дополняются интерактивным программами, проходящими в фойе перед началом представлений.

«В рамках отдельного проекта «Зал «Зарядье» – детям» мы будем системно развивать и расширять это направление», – подчеркнул Фурсин.

Ранее Большой театр и концертный зал «Зарядье» подписали соглашение о сотрудничестве в области культуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Стройкомплекса Москвы
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