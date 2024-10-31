Загрутдинов заявил о завершении фасадных работ в будущем учебном корпусе в ВАО
Новая школа на 550 учеников с дошкольным отделением на 225 юных москвичей появится в районе Косино-Ухтомский на Салтыковской улице. Об этом заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание будет пятиэтажным, площадью 16700 «квадратов». Сейчас общая готовность объекта составляет 76%, завершен монтаж фасадов. Открытие образовательного учреждения позволит разгрузить уже имеющиеся в районе и округе школы и детсады.
Проектом предусмотрены специализированные и универсальные учебные кабинеты, а также современный класс робототехники, лабораторно-исследовательские комплексы медицинского и инженерного направления, медиатека и два зала для проведения мероприятий. Раздельные входные группы призваны разгрузить поток начальной, средней и старшей школ.
Всего, по словам столичного мэра Сергея Собянина, до 2027 года в Москве появятся 200 новых детсадов и школ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru