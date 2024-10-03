Загрутдинов заявил о скором начале заливки монолита трамплина на Воробьевых горах
Глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов рассказал о ходе строительства трамплина на улице Косыгина (Воробьевы горы). По его словам, сейчас на объекте готовы подъездная дорога и строительный городок, ведется устройство опалубки под железобетонное покрытие горы приземления, восстанавливаются лакокрасочное покрытие металлоконструкций трамплина и болтовые соединения. После окончания перечисленных работ начнется заливка монолита, добавил он.
Инвестор демонтировал старый трамплин, возведенный в 1953 году, для возведения нового 75-метрового сооружения, которое отвечает требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Проект не был полностью реализован инвесторами, столичные власти предусмотрели финансирование продолжения строительства по программе «Спорт Москвы».
Объект будет состоять из трамплина для лыжного двоеборья и прыжков на лыжах со стартовой башней площадью свыше 4000 «квадратов», а также склада площадью 150 квадратных метров, судейской вышки площадью 250 «квадратов» и административно-бытового корпуса с раздевалками общей площадью 1600 квадратных метров.
Трамплин будет готов принять соревнования по лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина, кроме того, здесь смогут тренироваться атлеты, занимающиеся сноубордом, фристайлом и горнолыжным спортом.
Единовременная пропускная способность объекта в тренировочном режиме составит 130 человек смену (трамплин — 20 человек в смену).
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