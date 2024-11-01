Загрутдинов: Завершилось торкретирование в блоке Ж второго корпуса проблемного ЖК

В Москве в блоке Ж второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк» завершилось торкретирование. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, ведется монтаж слаботочных систем и водоснабжения. На всех секциях продолжается установка электрошкафов и производится прокладка силовых кабельных линий.

«Жилой комплекс «Терлецкий парк» общей площадью 153 тысячи кввадратных метров рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», – уточнил Загрутдинов.

Уже высажены кустарники и деревья у корпусов В, Г и Д, а также установлены малые архитектурные формы.

На территории жилого комплекса продолжаются установка бордюров и укладка плитки.

Мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о достройки проблемного объекта за счет средств бюджета города. Сейчас силами столичного департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.

