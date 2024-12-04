Загрутдинов: завершены монолитные работы при строительстве детсада в Раменках
В Москве завершены всех монолитные работы на возведении детского сада в районе Раменки. Об этом сообщил глава столичного комитета гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, образовательное учреждение площадью более 3,3 тысячи квадратных метров появится на пересечении Минской улицы и Киевского направления Московской железной дороги и сможет принимать 150 детей дошкольного возраста.
«Сейчас строители полностью закончили работы по монтажу монолитных конструкций трехэтажного здания. Теперь на очереди устройство внутренних стен и перегородок, а также кровли», – уточнил глава департамента.
В номом дошкольном учреждении предусмотрено создание пищеблока полного технологического цикла, медпункта, двух залов – для занятий физкультурой и музыкой. В нём также создадут все условия для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, каждый этап возведения детского сада в Раменках проходит под контролем столичного Комитета государственного строительного надзора.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Западном административном округе столицы. Так, в районах Тропарево-Никулино и Филевский Парк возводят две школы, а в Солнцеве планируется построить детский сад.
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