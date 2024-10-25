Загрутдинов: Завершены бетонные работы в подвале проблемного ЖК

В Москве на строительстве проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» в районе Фили-Давыдково в подвале на 3-м уровне завершилось торкретирование. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в здании выполнена стяжка полов в местах общего пользования со 2 по 21 этаж. В третьей секции продолжаются работы по выравниванию монолитных лестниц на лестничных маршах. В паркинге завершается бетонирование. Продолжаются работы по облицовке гранитом въезда на парковку. Число рабочих на объекте было увеличено до 390 в связи с усилением фасадных, отделочных и инженерных работ.

Общая площадь комплекса составляет 92 тысячи квадратных метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.

«На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», - уточнил глава департамента.

Первоначальный застройщик ЗАО «ФЦСР» был признан банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. После этого все полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы департаменту гражданского строительства столицы.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков», – отметил Рафик Загрутдинов.

