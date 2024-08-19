Загрутдинов: Завершена отделка конечной станции у транспортного хаба «Говорово»
В рамках строительства улично-дорожной сети к транспортному хабу Говорово завершили внутреннюю отделку конечной станции в районе Солнцево на западе Москвы, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в ходе реализации проекта намерены построить и реконструировать дороги протяженностью 1,65 километра, включая улицы Татьянин Парк и 50 лет Октября.
«Также здесь оборудуют две зарядные станции электробусов, пять светофорных объектов, отстойно-разворотную площадку, плоскостные стоянки легкового транспорта и выполнят переустройство электрических сетей и дождевой канализации», – добавил он.
Как отметил Загрутдинов, на данный момент работы на объекте завершены на 96%. Специалисты производят пересадку зеленых насаждений. При этом выезд с улицы 50 лет Октября на Боровское шоссе в сторону области уже открыт.
Строительство транспортного хаба Говорово позволит разделить пешеходные и транспортные потоки и сократить время пересадки с разных видов городского транспорта.
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