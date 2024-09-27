Загрутдинов: Завершаются работы по остеклению Дворца бракосочетания в Митине

Два агента украинских спецслужб задержаны в Крыму

КНР, Бразилия и ряд страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса

Более 4,5 тысячи фактов подделки документов у мигрантов выявлено в России с начала года

В рамках расследования дела об отравлении детей из магазинов поселка Красная Сопка в Красноярском крае изъяли дихлофосы

С начала года россияне потратили на покупку кроссовок почти 45 млрд рублей