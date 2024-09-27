Загрутдинов: Завершаются работы по остеклению Дворца бракосочетания в Митине
В Москве строители завершают остекление здания Дворца бракосочетания в районе Митино. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, уже наполовину выполнена отдела фасада.
«Сейчас начались работы по благоустройству территории вокруг Дворца бракосочетания, ведется монтаж внутренних и наружных инженерных систем», – уточнил Загрутдинов.
Он также добавил, что все работы на объекте планируется завершить в 2025 году.
В новом Дворце бракосочетания предполагается стилистически разграничить зоны торжественной регистрации брака, залы ожидания и места для фотосессий. Появятся комнаты жениха и невесты, а также костюмерная.
Для маломобильных граждан предусмотрено устройство пандусов, специальных указателей, предупреждающих знаков, тактильных и визуальных средств информации.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в столице уделяется качеству административных объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru