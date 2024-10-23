Загрутдинов: Завершается устройство газопровода проблемного ЖК «Воскресенское»

Во втором корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» завершается устройство газопровода. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, выполнено расширение проемов под лифтовое оборудование, продолжается расширение и смещение проемов под вентиляцию и другие коммуникации.

Загрутдинов рассказал также, что в секции Г первого корпуса завершена стяжка полов в квартирах, аналогичные работы ведутся и в секции В. На всех корпусах продолжаются работы по утеплению и облицовке фасадов.

«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тыс. кв. метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир», - уточнил глава департамента.

Он подчеркнул, что 342 дольщика ожидают квартиры в этом ЖК, который планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

Строительство ЖК «Воскресенское» началось ещё в 2005 году, но затем компания-застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в 2014 году обанкротилась. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы принял мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время силами столичного департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, которых свои квартиры ожидают около 2,5 тыс. дольщиков.

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ФОТО: Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

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