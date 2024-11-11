Загрутдинов: Закончены работы с лифтовым оборудованием в корпусе №3 ЖК «Легенда»

Лифтовое оборудование третьего корпуса проблемного жилого комплекса «Легенда» передали эксплуатирующей организации, в корпусе монтируются подъемники для маломобильных граждан, а также идут пусконаладочные работы системы электроснабжения. Об этом сообщил генподрядчик ООО «ФЛЭТ и КО».

Согласно данным, в первом корпусе уже уложили тактильное покрытие, смонтировали навигацию на стенах. Идет подвод горячей воды, устранение замечаний по электрощитовым. Во втором корпусе специалисты выполняют разводку светильников, устраняют замечания по финишной отделке. Также закончен монтаж светопрозрачных конструкций на световых приямках корпуса.

Потолки грильято смонтировали в четвертом корпусе на пяти секциях, ведется монтаж мусоропровода, плитки, прокладка кабелей для снабжения вентиляционных установок на кровле. В седьмом корпусе проводят пусконаладочные работы системы вентиляции, монтаж светильников. На секциях 4, 5 и 6 выполняются отделочные работы.

Вертикальное благоустройство в зоне локальных очистных сооружений жилого комплекса выполнено на 70%. Ведется отсыпка плодородного грунта, укладка асфальта. Всего на площадке работает 365 человек. Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку ЖК, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.

Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что ЖК «Легенда» возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м километре Калужского шоссе. В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса № 1, 2, 3, 4 и 7 включены в «Дорожную карту» проблемных объектов столицы и рассчитаны на 1073 квартиры. Их общая площадь составляет порядка 85 тысяч «квадратов». В комплексе жилье ожидают 753 дольщика.

Прежний застройщик не исполнил обязательства перед дольщиками, в марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин решил достроить проблемный объект за счет средств столицы. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство. Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы Департаменту гражданского строительства. Загрутдинов подчеркнул, что на сегодняшний день за счет городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

