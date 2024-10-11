Загрутдинов: Заключен договор с новым генподрядчиком по достройке ЖК «Воскресенское»

Подписан договор между ООО «ГП-МФС» и Московским фондом защиты прав дольщиков по достройке проблемного жилого комплекса «Воскресенское», новый генеральный подрядчик сможет зайти на площадку и начать работы.

Во втором и третьем корпусах ЖК стартовала подготовка к монтажу лифтового оборудования, которое было доставлено на стройплощадку. Рабочие готовятся к установке направляющих и сборке машинного оборудования. Во втором корпусе заканчивается установка газового трубопровода для крышной котельной, начаты кладочные работы на кровле. Внутри здания продолжается усиление проемов, ведется демонтаж внутренних перегородок.

В третьем корпусе красят стены и укладывают напольную плитку. В четвертом корпусе идет установка витражей холодного остекления и внутренняя отделка. Во всех корпусах продолжаются работы по облицовке и утеплению фасадов.

Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку объекта, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков. Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что ЖК «Воскресенское» общей площадью порядка 65 тысяч «квадратов» находится в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса расположено 550 квартир.

«Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – сказал он.

Строительство ЖК «Воскресенское» стартовало в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в 2014 году обанкротился. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта за счет средств бюджета города. Загрутдинов подчеркнул, что силами ведомства на сегодняшний день достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

