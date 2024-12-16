Загрутдинов выступил на Шестом Объединенном Евразийском Конгрессе

В столице состоялся Шестой Объединенный Евразийский Конгресс «Тим-Сообщество. Люди. Технологии. Стратегия 2024», где важнейшими вопросами для обсуждения в этом году стали итоги рабочего года ТИМ-сообщества, повышение производительности труда с помощью цифровых технологий в капитальном строительстве и переход строительного комплекса на отечественное ПО.

Так, руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что около 140 млн квадратных метров как жилой, так и деловой недвижимости было возведено в столице с 2011 года.

«Москва сохраняет высокие темпы реализации градостроительных проектов. Сооружения, возводимые в столице, отвечают самым современным требованиям и органично вписываются в городскую среду. Каждый проект тщательно оценивается по экономической эффективности, не забывая о высоких потребительских характеристиках объектов», – Загрутдинов.

Он также отметил, что в 2024 году для развития цифровизации был открыт Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Так, новые цифровые инструменты, такие как «Цифровой нормоконтроль», позволяют значительно снижать трудозатраты и оптимизировать использование жилой площади.

Многое ожидают и от искусственного интеллекта, который уже делает большую часть строительного проектирования. С его помощью ресурсы используются более эффективно и уменьшаются расходы.

На тематических сессиях Конгресса строительные эксперты также поговорили о механизмах развития функционала технического заказчика, результатах внедрения информационной системы управления проектам и обсудили множество других вопросов.

