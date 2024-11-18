Загрутдинов: Во всех корпусах проблемного ЖК «Академ Палас» закрыт тепловой контур

Во всех корпусах проблемного ЖК «Академ Палас» на западе Москвы закрыт тепловой контур, сообщил глава департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов. В комплекс подано отопление на постоянной схеме, продолжаются работы.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч кв. метров», - отметил он.

По его словам, 243 дольщика ожидают свои квартиры, ЖК будет готов в четвертом квартале этого года. Сейчас во дворе комплекса уже идут работы по вертикальному благоустройству. Всего на площадке трудится 1078 человек.

Застройщик комплекса не смог завершить строительство, были выполнены лишь некоторые монолитные работы. На фоне этого мэр столицы Сергей Собянин направил средства города на завершение строительства проекта.

Загрудтинов добавил, что сейчас город достраивает шесть проблемных объектов, квартиры получат 2,5 тысячи горожан.

