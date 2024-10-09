Загрутдинов: В жилой части проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» смонтированы окна

В жилой части проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» (со второго по 21-й этажи) закончили монтаж окон, сообщил подведомственный Департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС».

Во всех секциях дома завершено оштукатуривание лестничных площадок. В первой и второй секциях выполнили подготовку под выравнивание монолитных лестниц. Утепление фасада готово на 90%. Тепловой контур (монтаж окон и утеплителя) будет закрыт до конца ноября для подключения отопления по временной схеме. Для выполнения работ также дополнительно привлекли фасадчиков.

В нижней части кровли стилобата ведется монтаж утеплителя, на верхней части стилобата приступили к гидроизоляции. В паркинге комплекса проводится шпатлевка стен. Покраску потолков выполнили на 65%. На наружных стенах паркинга заканчивается монтаж утеплителя.

На площадке работает 350 человек. Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку жилых комплексов, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков. Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что ЖК «Квартал Триумфальный» на 415 квартир находится на западе столицы в районе Фили-Давыдково. Общая площадь комплекса составляет 92 тысячи «квадратов», куда включен двухуровневый подземный паркинг и жилой корпус из шести секций.

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств Москвы. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО «ФЦСР», который был признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков.

«На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», - сказал Загрутдинов.

Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, были переданы Департаменту гражданского строительства столицы. На сегодняшний день за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов, в них ожидают свои квартиры порядка 3,3 тысячи дольщиков.

