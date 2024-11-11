Загрутдинов: В Свиблове в здании будущей школы отделывают фасады
В Москве в Свиблово в здании будущей школы на 550 мест начались наружные отделочные работы. Об этом рассказал руководитель Департамента гражданского строительства города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
По его словам, на объекте переменной этажности, расположенном в проезде Русанова, было почти завершено устройство внутренних стен и перегородок, ограждающих конструкций и кровли.
«Общая площадь превышает 11 тысяч квадратных метров. На площадке начали отделку фасадов и благоустройство территории. В здании запроектирован лифтовой подъемник с функцией транспортирования пожарных подразделений и перевозки маломобильных граждан», - сообщил Загрутдинов.
Отмечается, что в будущей школе для учеников восьмых-девятых классов будет предусмотрено 14 кабинетов, а для 10-11-х — восемь.
На первом этаже нового образовательного учреждения разместят вестибюль со стойкой для зарядки мобильных устройств и зоной ожидания, гардеробы, столовую, пространство с залом для мероприятий, кладовую и медблок. На втором этаже школы откроют спортзал, раздевалки с санузлами и душевыми, а также инвентарную комнату. При этом на верхних этажах будут расположены учебные кабинеты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социнфраструктуры в СВАО, заявив, что в Останкинском и Алтуфьевском районах также появятся детсады на 225 и 200 мест соответственно.
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