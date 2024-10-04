Загрутдинов: В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершился монтаж слаботочных систем

В домах проблемного ЖК «Троицкая ривьера» завершился монтаж слаботочных систем, сообщил генеральный подрядчик ООО «БратКом-Групп».

Была выполнена замена всех квартирных дверей, на входных группах также ведется установка дверей. В местах общего пользования обновляют облицовочную плитку, работы по монтажу вентиляции продолжают в подвале. Кроме того, в отдельно стоящем паркинге закончилась заливка, шлифовка полов и покраска фасадов. В котельной заканчивают подготовку к пусконаладочным работам.

Во дворе ЖК начали укладывать асфальт, работы по вертикальному благоустройству выполнили на 70%. Также ведется подготовка к укладке плитки. Всего на площадке работы проводят 150 человек, число рабочих увеличилось из-за усиления отдельных видов работ.

Глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов напомнил, что «Троицкая ривьера» на 148 квартир строится на территории ТиНАО в Троицке. Он отметил, что ЖК состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью свыше 12 тысяч «квадратов» и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест.

«Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – сказал он.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал реализацию проекта в феврале 2014 года, однако с декабря 2017 года он находится в процедуре банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта с помощью сил ООО «БратКом-Групп». Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день за счет столичного бюджета достраивается семь проблемных объектов, свои квартиры ожидают в них порядка 3,3 тысячи дольщиков.

