Загрутдинов: В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершили опрессовку котельной

Опрессовку систем отопления, котельной и водопровода завершили в проблемной ЖК «Троицкая ривьера», сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории ТиНАО. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – добавил он.

Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал строительство объекта в феврале 2014 года. Однако с декабря 2017 года компания находится в процедуре банкротства. По решению мэра столицы Сергея Собянина, проблемный ЖК завершает ООО «БратКом-Групп».

На данный момент на объекте выполнены работы по устройству водопровода. В корпусах ЖК завершается подключение оконечных устройств слаботочных систем. Проведение строительных работ в паркинге тоже на финальной стадии.

В общей сложности в Москве продолжаются работы на шести проблемных объектах, свои квартиры в которых ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

