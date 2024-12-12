Загрутдинов: В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершили опрессовку котельной
Опрессовку систем отопления, котельной и водопровода завершили в проблемной ЖК «Троицкая ривьера», сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«Жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории ТиНАО. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – добавил он.
Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал строительство объекта в феврале 2014 года. Однако с декабря 2017 года компания находится в процедуре банкротства. По решению мэра столицы Сергея Собянина, проблемный ЖК завершает ООО «БратКом-Групп».
На данный момент на объекте выполнены работы по устройству водопровода. В корпусах ЖК завершается подключение оконечных устройств слаботочных систем. Проведение строительных работ в паркинге тоже на финальной стадии.
В общей сложности в Москве продолжаются работы на шести проблемных объектах, свои квартиры в которых ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
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