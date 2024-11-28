Загрутдинов: В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершена укладка асфальта

Рабочие закончили укладку финишного слоя асфальта в проблемном ЖК «Троицкая ривьера», об этом сообщил Генподрядчик ООО «БратКом-Групп».

Также в жилых домах установили радиаторы и подъемники для маломобильных граждан. В котельной жилого комплекса закончены пусконаладочные работы.

Глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что ЖК возводится по адресу ул. Заречная, 4, город Троицк. Здание рассчитано на 148 квартир.

«Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», - рассказал Загрутдинов.

Изначально застройщиком объекта был «ИнтерьерДизайнПроект», однако с 2017 года компания находится в процедуре банкротства. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин получил достроить объект силами ООО «БратКом-Групп».

Загрутдинов также отметил, что сейчас за счет средств городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов, в которых своих квартир ожидают 2,5 тыс. дольщиков.

