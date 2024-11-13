Загрутдинов: В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» выполнили пусконаладку лифтов
В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» завершили пусконаладку лифтов, сообщил глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, жилой комплекс из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов рассчитан на 148 квартир, его возводят на территории ТиНАО. Также в проекте предусмотрено два многоуровневых паркинга на 44 и 90 машино-мест.
«Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – добавил Загрутдинов.
На данный момент покраска стен в первом доме ЖК выполнена на 90%, также завершается монтаж подъемников для маломобильных граждан. Во втором доме ведут установку радиаторов.
Монтаж системы отопления в домах выполнили на 90%. Помимо прочего на 95% завершено благоустройство территории комплекса.
Застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» начал строительство ЖК в феврале 2014 года, однако с декабря 2017 года компания находится в процедуре банкротства. По решению мэра столицы Сергея Собянина возведение жилого комплекса завершает ООО «БратКом-Групп». Генподрядчик ведет работы по заказу КП «УГС», подведомственного Департаменту гражданского строительства Москвы.
Всего в городе достраивают шесть проблемных объектов. Свои квартиры в них ожидают 2,5 тысячи дольщиков.
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