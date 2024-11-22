Загрутдинов: В проблемном ЖК «Троицкая ривьера» смонтировали систему отопления

В жилом комплексе «Троицкая ривьера» завершили монтаж системы отопления, рассказал глава Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«ЖК «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории ТиНАО по адресу: город Троицк, ул. Заречная, 4. Он состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест», - сказал Загрутдинов.

По его словам, 153 дольщика ожидают квартиры в ЖК. Генподрядчик ООО «БратКом-Групп» уже приступил к пусконаладочным работам в котельной. В первом доме специалисты уже завершили покраску стен, смонтировали подъемники для маломобильных граждан. Во втором доме установили радиаторы. На территории паркинга завершается монтаж пожарных лестниц. Благоустройство территории ЖК также подходит к концу. На стройплощадке зайдествованы 95 человек.

В феврале 2014 года застройщик ООО «ИнтерьерДизайнПроект» приступил к реализации проекта, однако уже в конце 2017 года начал процедуру банкротства. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта силами ООО «БратКом-Групп». Генеральный подрядчик работает по заказу подведомственного Департаменту гражданского строительства Москвы КП «УГС».

Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день в Москве шесть проблемных объектов достраиваются за счет городского бюджета. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.

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ФОТО: Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

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