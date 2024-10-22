Загрутдинов: В проблемном ЖК «Легенда» сданы газопровод и газовые котельные
Ростехнадзор подписал акт приемки газопроводов и крышных газовых котельных проблемного ЖК «Легенда», они готовы к эксплуатации, сообщил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Также на крыше второго корпуса закончили устройство молниезащиты, а в здании завершают отделку и работу по внутреннему электроснабжению.
Рабочие уже закончили асфальтирование у корпусов 1, 2, 3 и 4 и рядом с канализационной насосной станцией.
Всего на объекте работают 250 человек. Работу подрядчиков контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту гражданского строительства Москвы.
«ЖК «Легенда» расположен в Троицке (ТиНАО) на 42-м километре Калужского шоссе. Здание рассчитано на 1073 квартиры.
«Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», - рассказал Загрутдинов.
Полномочия по завершению проблемного здания за счет средств бюджета переданы Департаменту гражданского строительства столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оппозиция Молдавии оспорит итоги референдума о вступлении в ЕС
- Кабмин выделил 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ
- Группа Russ передала активы в ООО «РВБ»
- Росгвардия: В ЛНР обнаружили тайник со 100 кг тротила
- «Автостат»: Продажи подержанных автомобилей снизились в сентябре на 5,5%
- СМИ: Блинкен прибыл в Израиль
- Сбербанк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS
- Мишустин назначил новым руководителем Роснедр Олега Казанова
- Рябков: В текущем году не идет речи о приеме новых членов БРИКС
- Балицкий сообщил об атаке БПЛА на Энергодар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru