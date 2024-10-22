Загрутдинов: В проблемном ЖК «Легенда» сданы газопровод и газовые котельные

Ростехнадзор подписал акт приемки газопроводов и крышных газовых котельных проблемного ЖК «Легенда», они готовы к эксплуатации, сообщил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Также на крыше второго корпуса закончили устройство молниезащиты, а в здании завершают отделку и работу по внутреннему электроснабжению.

Рабочие уже закончили асфальтирование у корпусов 1, 2, 3 и 4 и рядом с канализационной насосной станцией.

Всего на объекте работают 250 человек. Работу подрядчиков контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный Департаменту гражданского строительства Москвы.

«ЖК «Легенда» расположен в Троицке (ТиНАО) на 42-м километре Калужского шоссе. Здание рассчитано на 1073 квартиры.

«Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика. Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города», - рассказал Загрутдинов.

Полномочия по завершению проблемного здания за счет средств бюджета переданы Департаменту гражданского строительства столицы.

