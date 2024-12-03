Загрутдинов: В проблемном ЖК «Легенда» поставили подъемники для маломобильных людей

В третьем корпусе проблемного ЖК «Легенда» завершили монтаж подъемников для маломобильных групп населения, сообщил глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Он также напомнил, что генподрядчиком объекта, который возводится в Троицке (ТиНАО), является ООО «ФЛЭТ и КО».

«Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», – сообщил он.

Работу подрядных организаций, которые производят достройку жилых комплексов, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков, подведомственный департаменту гражданского строительства Москвы.

Уточняется, что для выполнения всех необходимых работ на все корпуса подано тепло. На данный момент в первом корпусе ведется предъявление котельных эксплуатирующей организации.

Во втором корпусе уже завершают финишную отделку. А в четвертом корпусе на 90% выполнен монтаж плитки в местах общего пользования. В седьмом корпусе ведут пусконаладочные работы инженерных систем и монтаж потолков.

Также на 95% завершено благоустройство территории и уже уложен асфальт. На объекте продолжает работать 340 человек.

В общей сложности в Москве за счет городского бюджета достраивают шесть проблемных объектов, квартиры в которых ожидают около 2,5 тысячи человек.

