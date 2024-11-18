Загрутдинов: В проблемном ЖК «Квартал Триумфальный» смонтировали радиаторы
В проблемном ЖК «Квартал Триумфальный», расположенном в районе Фили-Давыдково, завершили установку радиаторов отопления в местах общего пользования (МОП), рассказал глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«Общая площадь комплекса составляет 92 тыс. кв. метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. На данный момент 182 дольщика ожидают квартиры в комплексе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», – сообщил он.
Жилой комплекс на Западе столицы рассчитан на 415 квартир. На данный момент в жилом здании идут работы по закрытию теплового контура. Монтаж оборудования в индивидуальном тепловом пункте выполнен на 40%. Во дворе ЖК продолжают армирование и бетонирование теплосети. Работы выполнены на 60%.
На фасаде завершается монтаж направляющих. На нижнем стилобате производят засыпку щебнем и ведут подготовку к бетонированию распределительной плиты. На верхнем стилобате выполняется гидро- и теплоизоляция.
В паркинге начали стяжку полов в спецпомещениях, помимо прочего продолжается монтаж вентиляционного оборудования. Внешние стены паркинга уже облицованы гранитом на 70%.
Ранее строительство объекта начал застройщик ЗАО «ФЦСР». Когда компанию признали банкротом, мэр столицы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Работы на объекте продолжает КП «УГС», подведомственный Департаменту гражданского строительства Москвы.
В общей сложности в городе достраивают шесть проблемных объектов, квартиры в которых ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
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