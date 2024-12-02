Загрутдинов: В проблемном ЖК «Академ Палас» завершились работы на крыше въездной рампы

Завершены работы на крыше въездной рампы в проблемном жилом комплексе «Академ Палас», сообщил генподрядчик ООО «ФЛЭТ и Ко».

Специалисты уже приступили к бетонированию стен в паркинге. В корпусах А и Б закончили отделку в электрощитовых, которые были переданы под монтаж оборудования. В местах общего пользования всех трех корпусов ведется отделка лестничных клеток и входных групп, а также усиление проемов под коммуникации.

Устройство автоматики проводят в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). В помещении ИТП монтируют двери, закончена облицовка пола плиткой. В атриуме заканчиваются монолитные работы, идет подготовка к монтажу остекления. На стилобате устанавливаются эвакуационные лестницы. Кроме того, продолжается устройство подпорной стены, вдоль нее идет отсыпка грунта. На первом участке наружных сетей связи завершены работы. Всего на площадке трудится порядка 510 человек, число рабочих сократили после завершения отдельных видов работ.

Деятельность подрядных организаций, которые ведут достройку объекта, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков. Глава Департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов отметил, что «Академ Палас» является одним из старейших московских долгостроев. Он строится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино на проспекте Вернадского. В трех корпусах-башнях комплекса, объединенных стилобатом, предусмотрено 538 квартир. Общая площадь всех корпусов составляет свыше 188 тысяч «квадратов». Свои квартиры в ЖК ожидают 272 дольщика.

Застройщик АО «ОСК» не смог реализовать проект и только частично выполнил кладочные и монолитные работы. Мэр Москвы Сергей Собянин решил закончить строительство ЖК за счет городских средств. Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день силами Департамента гражданского строительства столицы достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры порядка 2,5 тысячи дольщиков.

