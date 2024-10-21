Загрутдинов: В проблемном ЖК «Академ Палас» укрепили стены в подземном паркинге

В зоне траволатора подземного паркинга проблемного ЖК «Академ Палас» укрепили стены и промежуточную опору, сообщил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он также рассказал, что рабочие продолжают монтаж межсекционных пожарных ворот, который готов уже на 50%, а в жилой части здания ведут чистовую отделку. Также продолжается монтаж оборудования.

Помимо этого, на прилегающей территории прокладывают инженерные коммуникации. Всего на площадке работают 790 специалистов. Подрядчиков контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.

ЖК «Академ Палас» является одним из старейших долгостроев Москвы. Ранее застройщик АО «ОСК» не смог завершить проект и мэр Москвы Сергей Собянин поручил закончить строительство объекта за счет городского бюджета.

«В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», – рассказал Загрутдинов.

Также он уточнил, что сейчас свои квартиры в здании ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

