Загрутдинов: В новом центре больницы Буянова завершена установка инженерных систем

В Москве на базе больницы им. В.М. Буянова строится современный флагманский центр, на данном этапе строители завершили установку внутренних инженерных систем. О ходе работ рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Всего внутренних инженерных систем в флагмане 47. Они позволят обеспечить бесперебойную работу здания. Также строители проложили 11 наружных инженерных сетей», - отметил он.

Центр разместится на 15 тысячах «квадратов», в сутки объект сможет принять до 200 экстренных пациентов. В новом здании разместятся операционные девяти профилей и 1200 единиц современного оборудования. На данном этапе работники проводят пусконаладочные работы.

Для въезда машин скорой помощи организуют отапливаемый тамбур. Также комфортные условия будут созданы для родственников пациентов: предусмотрены просторные комнаты ожидания и помещения для бесед с врачом.

