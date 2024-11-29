Загрутдинов: В Москве в двух корпусах проблемного ЖК закрыт тепловой контур

В Москве в корпусах № 2 и № 4 проблемного ЖК «Воскресенское» закрыт тепловой контур. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас начался монтаж радиаторов для запуска отопления по временной схеме.

«В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Число дольщиков, ожидающих квартиры в ЖК, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – уточнил глава департамента.

В первом корпусе завершается монтаж окон в жилой части, а также закрытие теплового контура. Началась установка стояков отопления, а также систем холодного и горячего водоснабжения. Во втором корпусе завершаются монолитные работы на входных группах. Ведутся работы по подключению газопровода. В третьем корпусе идет монтаж направляющих лифтов. На крыше выполняется подготовка к гидроизоляции. В четвертом корпусе также ведутся работы гидроизоляции. В газовой котельной уже установлено всё необходимое оборудование.

Первоначальный застройщик ЖК «Воскресенское» ЗАО «ТСК «Евро-Старт» обанкротился в 2014 году. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы.

Сейчас силами столичного департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, в которых свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

