Загрутдинов: В Москве установили технологические полы в паркинге проблемного ЖК

В Москве в проблемном ЖК «Терлецкий парк» завершено устройство технологических полов. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс «Терлецкий парк» общей площадью 153 тыс. кв. метров рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово», – уточнил глава департамента. По его словам, квартиры в этом ЖК ожидает 851 дольщик.

«Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», - отметил Загрутдинов.

В корпусах продолжается отделка помещений. Завершено устройство вентиляции в блоках Е и Ж. Продолжается монтаж слаботочных систем и водоснабжения, установка электрошкафов и прокладка силовых кабельных линий. Во дворе ЖК уже высажены деревья и установлены малые архитектурные формы на спортивных и детских площадках.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета. Всего сейчас силами столичного департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тыс. дольщиков.

