Загрутдинов: В Москве прошла встреча с дольщиками проблемного ЖК «Воскресенское»

В Москве представители органов власти и застройщика 19 ноября провели встречу с дольщиками проблемного ЖК «Воскресенское». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, встречу провел первый заместитель главы департамента Роман Беззубик, который рассказал дольщикам, что ввод дома в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года.

Он также заверил собравшихся, что все работы на объекте производятся согласно, заявленным новым подрядчиком - ООО «ГП-МФС», графикам. Беззубик также проинформировал дольщиков, что вопрос с установкой трансформаторной подстанции уже решён, проект полностью согласован.

Замглавы департамента пообещал, что подача тепла по постоянной схеме в здание начнется в январе 2025 года.

В ходе встречи был затронут и вопрос с двойными продажами. Представителей инициативной группы проинформировали, что права всех дольщиков, включенных в Реестр требований участников долевого строительства, будут восстановлены.

Следующая встреча с дольщиками проблемного ЖК «Воскресенское» пройдет на стройплощадке в марте 2025 года.

«В настоящее время силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков», – отметил Рафик Загрутдинов.

