Загрутдинов: В Москве начался монтаж витражей в первом корпусе проблемного ЖК

В Москве в первом корпусе проблемного ЖК «Воскресенское» рабочие приступили к монтажу витражей на лестничных клетках. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, монтаж окон в жилой части выполнен на 85%, ведется усиление проемов под витражи.

Продолжается устройство наружных сетей – водопровода и канализации.

«Жилой комплекс «Воскресенское» общей площадью около 65 тысяч квадратных метров расположен в районе Коммунарка на территории ТиНАО. В четырех домах комплекса предусмотрено 550 квартир. Количество дольщиков, ожидающих квартиры в комплексе, составляет 342 человека. Ввод объекта запланирован на второй квартал 2025 года», – рассказал Загрутдинов.

Строительство жилого комплекса началось в 2005 году. Застройщик ЗАО «ТСК «Евро-Старт» в 2014 году обанкротился. Решение о достройке объекта за счет средств бюджета Москвы принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Сейчас в столице силами департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, в которых ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков.

