Загрутдинов: В Москве началась подача тепла в проблемный ЖК «Терлецкий парк»
В Москве началась подача тепла в проблемный ЖК «Терлецкий парк». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«Жилой комплекс «Терлецкий парк» общей площадью 153 тысячи квадратных метров рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик», – рассказал Загрутдинов.
Он подчеркнул, что ввод объекта запланирован до конца 2024 года.
По словам главы департамента, сейчас отопление включено в первом корпусе, а также в блоках А, Б и В второго корпуса, в ближайшее время его подадут и в остальные блоки.
В блоке А второго корпуса ведутся работы по подключению внутреннего водопровода, а также смонтирована система дымоудаления. В блоке Б на лестничных маршах завершили укладку плитки и нанесение декоративной штукатурки. В блоке В установлены межквартирные перегородки. В блоках Г и Д завершился монтаж транзитной вентиляции и клапанов дымоудаления. Продолжаются фасадные работы. В блоках Е и Ж смонтирована транзитная вентиляция. В паркинге идет подготовка к монтажу въездных ворот. Благоустройство в жилом комплексе выполнено на 90%.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение завершить строительство проблемного объекта ЖК «Терлецкий парк» за счет средств, выделенных из столичного бюджета.
«В настоящее время силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков», – добавил Загрутдинов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Ильинка в ДНР
- «АвтоВАЗ» запустит продажи Lada Aura в декабре
- Россия в 2024 году увеличила экспорт моллюсков в полтора раза
- СМИ: Служебный автомобиль главы Башкирии набрал за день штрафов на 14 тысяч рублей
- Песков: России не подходит вариант заморозки украинского конфликта
- Совфед одобрил закон о миллионных штрафах в сфере нелегальной миграции
- Опрос: Самым популярным подарком на Новый год стала электроника
- Хуснуллин заявил об огромном спросе на ипотеку в новых регионах России
- СМИ: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
- В Иванове столкнулись десять автомобилей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru