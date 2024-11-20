Загрутдинов: В Москве началась подача тепла в проблемный ЖК «Терлецкий парк»

В Москве началась подача тепла в проблемный ЖК «Терлецкий парк». Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«Жилой комплекс «Терлецкий парк» общей площадью 153 тысячи квадратных метров рассчитан на 1329 квартир и расположен на востоке Москвы в районе Перово. Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик», – рассказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что ввод объекта запланирован до конца 2024 года.

По словам главы департамента, сейчас отопление включено в первом корпусе, а также в блоках А, Б и В второго корпуса, в ближайшее время его подадут и в остальные блоки.

В блоке А второго корпуса ведутся работы по подключению внутреннего водопровода, а также смонтирована система дымоудаления. В блоке Б на лестничных маршах завершили укладку плитки и нанесение декоративной штукатурки. В блоке В установлены межквартирные перегородки. В блоках Г и Д завершился монтаж транзитной вентиляции и клапанов дымоудаления. Продолжаются фасадные работы. В блоках Е и Ж смонтирована транзитная вентиляция. В паркинге идет подготовка к монтажу въездных ворот. Благоустройство в жилом комплексе выполнено на 90%.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение завершить строительство проблемного объекта ЖК «Терлецкий парк» за счет средств, выделенных из столичного бюджета.

«В настоящее время силами ведомства достраивается шесть проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 2,5 тысячи дольщиков», – добавил Загрутдинов.

