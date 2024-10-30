Загрутдинов: В Лефортово продолжается строительство школы на 1150 мест
В столичном районе Лефортово продолжается строительство школы на 1150 мест, сообщил глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Площадь здания составит почти 19 тысяч «квадратов», внутри предусмотрены три блока с отдельными входами для начальных, средних и старших классов.
«В настоящее время монолит объекта практически завершен, строители приступают к фасадным работам», - отметил он.
Некоторые блоки здания будут включать три этажа, а некоторые – четыре. Средняя и старшая школы будут оборудованы помещением с амфитеатром, который может быть использован как актовый зал. При этом пространство будет трансформирующимся благодаря специальной перегородке.
В школе будут оборудованы два лифта грузоподъемностью в тысячу кг, для малоподвижных граждан предусмотрены пандусы и тактильные указатели. Учебное заведение строится за счет средств столичного бюджета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru