Загрутдинов: В квартирах проблемного ЖК устанавливают радиаторы отопления

В проблемном ЖК «Квартал Триумфальный» началась установка радиаторов отопления в квартирах, рассказал глава Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Специалисты также ведут работы по подключению оборудования к системе отопления.

«Жилой комплекс «Квартал Триумфальный» на 415 квартир расположен на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, кв. 1-2, корп. 18, 18А. Общая площадь комплекса составляет 92 тысячи квадратных метров, куда включен жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Росреестр зарегистрировал переход прав на земельный участок и объект незавершенного строительства от застройщика ЗАО «ФЦСР», который признан банкротом, к Московскому фонду защиты прав дольщиков», - отметил Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день 182 дольщика ожидают квартиры в жилом комплексе. Сдача ЖК запланирована на конец следующего года.

В подведомственный Департаменту гражданского строительства города Москвы КП «УГС» также сообщили, что на сегодняшний день специалисты смонтировали 145 балконных дверей. На нижнем стилобате завершена отсыпка щебнем, а на верхнем стилобате началась песочная отсыпка.

На территории парковки ЖК на 40% завершена установка вентиляций. Также близится к завершению кладка и штукатурка стен в спецпомещениях. Во дворе комплекса на 85% завершены работы по армированию и бетонированию канала теплосетей. На площадке задействованы 345 человек.

Загрутдинов добавил, что на сегодняшний день в Москве шесть проблемных объектов достраиваются

