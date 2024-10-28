Загрутдинов: В корпусе проблемного ЖК «Легенда» смонтирована противопожарная система

В первом корпусе проблемного ЖК «Легенда» завершили монтаж системы пожарного оповещения и продолжают вести пусконаладочные работы, сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

«ЖК «Легенда» возводится в Троицке (ТиНАО) на 42-м км Калужского шоссе. В комплексе предусмотрено семь жилых корпусов. Корпуса 1, 2, 3, 4 и 7, включенные в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы, рассчитаны на 1073 квартиры. Жилье в комплексе ожидают 753 дольщика», – добавил он.

На данный момент в первом корпусе произведены испытания хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций. Во втором корпусе завершают отделку и внутреннее электроснабжение, а в третьем продолжают монтаж водостоков на входных группах. Также в четвертом корпусе ведется монтаж потолков грильято, а в седьмом продолжается отделка балконов и внутренняя отделка.

Кроме того, специалисты завершили асфальтирование у корпусов 1, 2, 3 и 4, а также в зоне канализационной насосной станции. На объекте продолжают работать около 300 человек.

Первоначально застройщиком проекта выступал ООО «ИнвестСтройГрупп», однако в 2018 году компанию признали банкротом, и она не смогла исполнить обязательства перед дольщиками. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. Генподрядчиком выступает ООО «ФЛЭТ и КО».

На сегодня в Москве достраивают шесть проблемных объектов. Квартиры в них ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.

