Загрутдинов: В блоке второго корпуса проблемного ЖК подключен водопровод
В Москве в блоке А второго корпуса проблемного ЖК «Терлецкий парк» завершены работы по подключению водопровода. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
«Квартиры в комплексе ожидает 851 дольщик. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2024 года», – уточнил глава департамента.
В блоке А уже завершены фасадные работы на цокольном этаже здания и установлены противопожарные клапаны. В блоках Б и В начался монтаж потолков, а также рабочие приступили к чистовой отделке в местах общего пользования. В блоки Г, Д, Е, Ж выполняется разводка отопления по квартирам. Ведется монтаж слаботочных систем. Продолжается облицовка первых этажей, лифтовых холлов, колясочных и помещений охраны. В подземном паркинге уже установлены въездные ворота.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства проблемного объекта за счет средств, выделенных из столичного бюджета силами городского застройщика.
Сейчас силами столичного департамента гражданского строительства достраивается шесть проблемных объектов, в которых свои квартиры ожидают около 2,5 тысячи дольщиков.
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