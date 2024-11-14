Загрутдинов: В Алексеевском районе завершилась внутренняя отделка нового ФОКа

На территории школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых в Алексеевском районе Москвы откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. На данный момент в здании готова внутренняя отделка, сообщил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Строители завершили чистовую отделку помещений, ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных сетей, а также комплектация и расстановка мебели. Объект готов на 98 процентов», – сказал глава департамента.

Полностью все работы завершат до конца года.

Комплекс площадью более 4-х тысяч квадратных метров станет важным центром для физического развития и оздоровления учащихся с особенностями здоровья. На базе школы-интерната работает Всероссийский центр для одаренных незрячих детей.

В четырехэтажном здании будет работать 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и трибунами для зрителей, универсальный игровой зал, тренажерный зал, массажный кабинет, медпункт, соляная пещера и зимний сад.

В комплексе есть лифт грузоподъемностью 1000 кг и теплый переход на уровне второго этажа, по которому ученики смогут комфортно перемещаться между уроками и спортивными занятиями.

Нижний этаж здания будет почти прозрачным благодаря витражному остеклению, создавая ощущение легкости. Прилегающую территорию благоустроят: создадут спортивные и игровые площадки, установят арт-объекты и озеленят.

