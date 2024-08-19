Загрутдинов: У станции метро «Люблино» создадут новый транспортный узел

В рамках улучшения инфраструктуры в районе станции метро «Люблино» намерены создать одноименный транспортный узел, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на данный момент идет проектирование второго этапа объекта.

«Предусматривается строительство двух подземных пешеходных переходов общей площадью 800 квадратных метров, интегрированных в действующие вестибюли станции метро “Люблино” с выходами на улицы Совхозную и Краснодарскую», – пояснил он.

Как уточнил Загрутдинов, в рамках первого этапа на Совхозной улице возведут заездные карманы для остановки городского транспорта, произведут замену бортового камня, построят парковку и проложат инженерные коммуникации.

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ФОТО: АГН «Москва»
ТЕГИ:Транспорт

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