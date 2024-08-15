Загрутдинов: Три новые платформы появятся на территории московского вокзала Беговая
В рамках проекта по развитию московских центральных диаметров МЦД-1 и МЦД-4 на территории московского городского вокзала Беговая построят три новые платформы, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведутся работы по сборке металлоконструкций схода на пассажирскую платформу №2, монтаж металлоконструкций моста-конкорса через железнодорожные пути, а также устройство навесов трех пассажирских платформ», – пояснил он.
Как добавил Загрутдинов, специалисты проводят монолитные работы по устройству восточного вестибюля. Реконструкция остановочного пункта на станции реализована на треть.
Сходы из вестибюля намерены оборудовать эскалаторами и лифтами. Также в вестибюле появится касса с заниженным окном, комната матери и ребенка и санитарные комнаты.
Строительство обеспечит пересадку между МЦД-1, МЦД-4 и станцией метро «Беговая» в едином контуре, что существенно повысит комфорт пассажиров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru