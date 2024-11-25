Загрутдинов: Строительство школы на 400 мест в Беговом районе Москвы почти закончено
В Беговом районе столицы почти завершено строительство новой школы на 400 мест. Об этом рассказал руководитель Департамента гражданского строительства Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов.
По его словам, учебный корпус на улице Правды, общей площадью более 6,8 тысячи квадратных метров, откроют уже в 2025 году.
«Открытие нового здания создаст дополнительные 200 мест для школьников и столько же для дошкольников. Это значительно улучшит социнфраструктуру района Беговой», - добавил Загрутдинов.
Он отметил, что в школьном блоке будут созданы универсальные учебные кабинеты, медпункт, кабинеты логопеда, педагога-психолога и столовая. Чиновник подчеркнул, что в корпусе также появится современная медиатека и спортивный зал-трансформер.
Кроме того, Загрутдинов сообщил, что в составе дошкольного отделения будет восемь групповых ячеек, в том числе комнаты с раздвижной трансформируемой перегородкой, в каждой из которых будут спальни, буфеты и игровые зоны.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в Бескудниковском районе Москвы продолжается строительство детсада на 350 мест.
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