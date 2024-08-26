Загрутдинов: Строители завершили остекление новой школы на Тюменской улице
Новое здание школы, рассчитанной на 600 учеников, строится на Тюменской улице (район Богородское, ВАО). Площадь нового образовательного учреждения превысит 11,5 тысячи «квадратов», заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Сейчас завершено остекление здания. Специалисты продумали оформление фасадов будущей школы — их выполнят из керамогранитной плитки в спокойных светло-песочных оттенках, а часть оконных рам будут с ярко-желтым акцентом», — заявил руководитель департамента.
В качестве застройщика выступает АНО «РСИ». Главный вход в учебный корпус выполнят на уровне земли, а для учеников младших, средних и старших классов предусмотрены отдельные входы. Это позволит уменьшить очереди и распределить потоки учащихся.
Кроме того, проектом предусмотрены современный IT-полигон, класс робототехники, инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, а также учебные кабинеты и спортзалы. В двух многофункциональных многосветных пространствах будут проводиться торжественные мероприятия.
С помощью трансформируемых перегородок можно будет регулировать площадь и вместимость учебных кабинетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru