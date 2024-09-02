Загрутдинов: Строители закончили второй этап надвижки пролетного строения моста в ЗАО
Строители закончили второй этап надвижки пролетного строения моста в створе Берегового проезда. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас на объекте ведется сборка металлоконструкций арочного пролетного строения, устройство подпорных стен и армирование железобетонного пролетного строения. Объект готов на 38%, его планируется ввести в эксплуатацию в конце 2025 года, заявил Загрутдинов.
Руководитель департамента добавил, что параллельно со строительством моста реконструируется улично-дорожная сеть от Новофилевского до 1-го Силикатного проезда. Когда дороги будут введены в эксплуатацию, на левом берегу Москвы-реки появится новая транспортная связь.
Открытие моста поможет улучшить транспортную связь между районами Хорошево-Мневники (СЗАО), Пресненский (ЦАО) и Филевский парк (ЗАО). В Пресненском районе построят развязку с Шелепихинским шоссе, а в районе Филевский Парк появится выход на Береговой проезд. Кроме того, по словам столичного мэра Сергея Собянина, появится дополнительный выезд с территории Национального космического центра в сторону СЗАО.
Мост возводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина по программе развития транспортного каркаса Москвы. Всего департаментом было введено в эксплуатацию 25 мостов в период с 2011 по 2023 год за счет бюджета столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самолет Москва-Екатеринбург вынужденно сел в аэропорту Казани
- Глава МИД Польши: Варшава обязана сбивать ракеты над Украиной
- Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь
- Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе
- Южная Корея начала расследование против Telegram по делу о дипфейках
- В Москве трое неизвестных сожгли BMW X7 за 6 млн рублей
- Путин: Около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в СВО
- Путин обвинил МОК в нежелании бороться за права спортсменов
- Вышел тизер-трейлер сериала «Танго на осколках»
- Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ми-8 с туристами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru