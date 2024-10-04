Загрутдинов: Строители установили декоративные настенные панели в ФОК «Алтайский»
Строители выполняют чистовую отделку в зале для групповых занятий в будущем ФОК «Алтайский». Так, завершены установка имитирующих дерево декоративных настенных панелей и монтаж освещения. В ближайшее время начнется укладка напольного покрытия. Об этом заявил глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Кроме того, на завершающей стадии находятся фасадные работы: готовы входы в ФОК, закончен монтаж витражных конструкций, смонтированы панели вентилируемого фасада. В ближайшее время строители начнут устройство архитектурной подсветки. Кроме того, ведется благоустройство близлежащей территории. Ожидается, что основные строительные работы завершатся в конце текущего года.
Особенно пристальное внимание качеству спортивных объектов в столице уделяется по поручению московского мэра Сергея Собянина. Ранее градоначальник также заявил, что на северо-востоке Москвы в 2025 году откроется спорткомплекс «Стальной».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru