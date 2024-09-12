Загрутдинов: Строители начали озеленять участок МСД на юге Москвы

Строители приступили к озеленению строящегося участка Московского скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, работы будут проводиться на территории, площадь которой превышает 32 га. Будут высажены деревья, кустарники и газоны, также будет осуществляться уход за растениями. Работы проводятся на всем строящемся участке магистрали и выполняются с учетом инженерных коммуникаций и сохранения уже существующих растений.

По словам гендиректора холдинга АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, на строящемся участке появятся свыше 12 км дорог, а также два тоннеля, четыре эстакады и мост через реку Битца. Кроме того, проектом предусмотрены строительство трех переходов, реконструкция существующего подземного перехода и устройство трех очистных сооружений.

