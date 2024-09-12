Загрутдинов: Строители начали озеленять участок МСД на юге Москвы
Строители приступили к озеленению строящегося участка Московского скоростного диаметра от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, работы будут проводиться на территории, площадь которой превышает 32 га. Будут высажены деревья, кустарники и газоны, также будет осуществляться уход за растениями. Работы проводятся на всем строящемся участке магистрали и выполняются с учетом инженерных коммуникаций и сохранения уже существующих растений.
По словам гендиректора холдинга АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, на строящемся участке появятся свыше 12 км дорог, а также два тоннеля, четыре эстакады и мост через реку Битца. Кроме того, проектом предусмотрены строительство трех переходов, реконструкция существующего подземного перехода и устройство трех очистных сооружений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Компания LG подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России
- ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С
- Умер журналист Николай Сванидзе
- Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ
- Исследование: На месячную зарплату в Москве в 2024 году можно купить 850 бургеров
- Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО
- Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ
- Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии
- СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
- В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru