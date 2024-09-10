Загрутдинов: Строители начали монтаж инженерных систем на станции «Каширская» БКЛ
Строители ведут устройство инженерных систем в ходе реконструкции восточного вестибюля станции «Каширская» БКЛ. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, реконструкция и интеграция станции в состав БКЛ станции «Каширская» были завершены в 2023 году, схожие работы ведутся в восточном вестибюле. Через него будет осуществляться выход к музею-заповеднику «Коломенское», остановкам городского транспорта и торговым рядам. Помимо монтажа инженерного оборудования, строители занимаются обновлением архитектурного уровня вестибюля, отметил руководитель департамента.
Загрутдинов добавил, что уже закончен монтаж приборов и трубопроводов отопления. Более чем на треть выполнено устройство автоматической общеобменной вентиляции. Также устанавливаются воздуховоды, термостаты, датчики и другое оборудование.
Пассажиры в случае необходимости смогут воспользоваться терминалами экстренной связи и колоннами экстренного вызова, также в вестибюле будут работать системы видеонаблюдения и оповещения.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Сергея Жукова, реконструкция восточного вестибюля улучшит его оснащение инженерным оборудованием, а новые системы интегрируют с системами БКЛ. В ходе работ максимально используются отечественные комплектующие, подчеркнул он.
Также в вестибюле ведется монтаж противопожарного оборудования, системы водоснабжения и канализации, а также системы безопасности.
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