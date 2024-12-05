Загрутдинов: Школа в Филевском Парке готова более чем на 80%
Строители ведут благоустройство прилегающей территории и устройство наружных сетей, а также выполняют отделочные работы в здании будущей школы на 375 мест в районе Филевский Парк (ЗАО). Об этом заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, общая готовность объекта составляет свыше 80%, а завершить строительство планируется в 2025 году. Работы выполняются за счет столичного бюджета по Адресной инвестиционной программы. Площадь школы в Багратионовском проезде составит 6900 «квадратов».
Проектом предусмотрены сгруппированные по блокам универсальные учебные кабинеты, специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы. Для удобства учеников будет введена единая графическая навигация, также учебное заведение приспособят для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Качеству образовательных объектов по поручению столичного мэра Сергея Собянина уделяется особенно пристальное внимание. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, с 2023 года на объекте было проведено восемь выездных проверок.
Ранее Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ЗАО Москвы. В частности, в Солнцеве планируется построить детсад, а в районе Тропарево-Никулино возводят школу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru