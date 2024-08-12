Загрутдинов: Рядом с улицей Яблочкова установлен защитный экран для перехода через МЦД-1

В районе улицы Яблочкова в Москве рядом с метро «Тимирязевская» появится пешеходный переход через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути МЦД-1, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас для продления существующего подземного пешеходного перехода через Дмитровское шоссе пристраивается тоннельная часть длиной более 60 метров. Новый переход обеспечит безопасную пешеходную связь между районами Тимирязевский и Бутырский, разделенными железнодорожными путями», - сказал Загрутдинов.

По его словам, на Дмитровском шоссе и улице Яблочкова, между которыми проходят пути МЦД-1,также появятся две остановки общественного транспорта.

Сейчас объект готов на 47%, отметил Загрутдинов. Работы по устройству защитного экрана пешеходного перехода и выносу инженерных сетей завершены. Сейчас ведутся монолитные работы тоннельной части перехода, который будет расположен в районе домов № 35Г и 37Г на улице Яблочкова, добавил глава департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

