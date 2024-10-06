Загрутдинов рассказал об установке оборудования в ЖК «Квартал Триумфальный»

В индивидуальном тепловом пункте (ИТП) проблемного ЖК «Квартал Триумфальный» началась установка оборудования. Об этом сообщил руководитель Департамента гражданского строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

В КП «УГС», подведомственного департаменту, также добавили, что в паркинге жилого комплекса, в котором накануне закончилось торкретирование, в настоящий момент продолжают красить потолки и отделывать стены, на которых также проводится монтаж утеплителя.

«Сейчас за счет городского бюджета достраивается семь проблемных объектов. В них ожидают свои квартиры около 3,3 тысяч дольщиков. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2025 года», – напомнил Загрутдинов.

Отмечается, что сейчас на площадке работают более 300 специалистов, которые продолжают штукатурить лестничные клетки и выравнивать монолитные ступени в местах общего пользования, утеплять фасад и устанавливать кронштейны. На объекте также завершается кладка наружных стен, проходит монтаж направляющих, а на нижней части кровли стилобата создают гидроизоляцию.

К тому же в жилом здании специалисты заканчивают монтаж окон со второго по 21-й этажи. Рабочие уже приступили к установке витражей. В ЖК завершился монтаж канализационных стояков. Сейчас рабочие создают в здании водопровод.

За деятельностью подрядных организаций наблюдают представители Московского фонда защиты прав дольщиков.

ЖК «Квартал Триумфальный» на 415 квартир находится в районе Фили-Давыдково, квартал 1-2, корп. 18, 18А. Общая площадь комплекса превышает 90 тысяч кв. метров. В него входит жилой корпус из шести секций и двухуровневый подземный паркинг.